Ternana | colpo per il centrocampo | ufficiale Viviani

(Di venerdì 8 settembre 2023) Lamette a segno un nuovoper il suol’arrivo diin rossoverde Laha annunciato l’ingaggio di Federicocon un comunicato. IL COMUNICATO – LaCalcio comunica di aver acquisito dal Brescia Calcio le prestazioni sportive del calciatore Federico. Il centrocampista lombardo classe ’91 (124 presenze, 19 gol e 15 assist in Serie B e 76 presenze, 8 gol e 10 assist in Serie A), arriva a titolo definitivo, legandosi alle Fere fino al 30 giugno 2026.

. Venezia . Ascoli. I marchigiani si presentano ai nastri di partenza della stagione dopo ... Il grandeè certamente Alfredo Donnarumma , bomber di categoria che al fianco di Pietro ...Vivarini presenta dall'inizio lo stesso 11 che ha battuto lae demolito lo Spezia. Nel ... Sembra ildel ko ma non sarà così. Fulignati para un destro magnifico di Lepore da calcio ...Catanzaro sugli scudi dopo la terza vittoria consecutiva seguita a quelle controe Spezia. ... Al 28' i calabresi vanno a bersaglio ma ildi testa di Brighenti finito in rete dopo essere ...

BRESCIA - Nuovo acquisto per il Brescia che, attraverso il suo sito ufficiale, ha reso noto il ritorno in biancoblù di Fabrizio Paghera, centrocampista classe 1991 già prodotto del vivaio delle ...“Non sono venuto qui per il gusto di partecipare alla serie B, ma per ottenere qualcosa di più. E il Como mi ha convinto per questo, per le potenzialità e le ambizioni di questa società che sta lavora ...