Tentata rapina a un tabacchi | parla il titolare | “Ecco come lì ho messi in fuga” VIDEO

(Di venerdì 8 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti È ancora in evidente choc perché si è reso conto della gravità di cosa è cambiato tutto, ma anche il pericolo che ha corso Alfonso Santoriello, ildella rivendita die centro scommesse per il lotto che ieri, forse d’istinto per proteggere la commessa che si trovava alla cassa, ha reagito all’assalto deitori, rendendosi conto solo oggi che le conseguenze del suo gesto potevano essere ben più gravi. Le due persone che sono entrate ad orario di chiusura dopo le 21 all’interno della rivendita situata in via fiume 128, nel quartiere di Mariconda, a Salerno indossavano una maschera , quella dei personaggi della Casa di Carta ma erano anche armate. A conferma, nella colluttazione che è nata con il tabaccaio dopo che l’uomo ha capito che si trovava davanti ad un tentativo di ...

Raggiunto, dopo una breve resistenza, è stato arrestato per l'ipotesi del reato die resistenza a Pubblico Ufficiale. La donna, a causa dei graffi riportati al collo si è recata presso ...ARTICOLO PRECEDENTE Mariconda,in un tabacchi: rapinatori messi in fuga ARTICOLO SUCCESSIVO Decreto Caivano: cosa cambia per minorenni e genitori Ultime notizie Attualità Violenza ...... cosa cambia per minorenni e genitori 8 Settembre Zerottonove Salerno, spaccia droga via web: arrestato 16enne 8 Settembre Zerottonove Mariconda,in un tabacchi: rapinatori messi in ...

Mariconda, tentata rapina in un tabacchi: il titolare mette in fuga i malviventi SalernoToday

Hanno cercato di rapinare una tabaccheria armati di pistole e vestiti come ne “La Casa di Carta”: ma il proprietario è riuscito a ...La donna avrebbe minacciato la titolare del negozio, puntandole un taglierino e chiedendole di consegnare l'incasso ...