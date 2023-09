Tenta uno scippo ai danni di un novantenne ma viene massacrato da alcuni passanti

(Di venerdì 8 settembre 2023)di scippare unlinciato da un gruppo di giovani. È successo in via Manfredonia, quartiere Quarticciolo a Roma. Giovedì 7 settembre, come documenta il video pubblicato sul sito ...

di scippare un novantenne e viene linciato da un gruppo di giovani. È successo in via Manfredonia, quartiere Quarticciolo a Roma. Giovedì 7 settembre, come documenta il video pubblicato sul sito ...commentascippo in una strada di Roma e viene aggredito dai passanti , che lo prendono a calci e pugni ripetutamente e a lungo. Vittima del linciaggio è stato un cittadino indiano di 26 anni, che è ...Per un attimo il 26enne cade per terra, ma si rialza edi fuggire senza successo . Viene ... Una donna urla "Fermo!", rivolgendosi adegli aggressori. Le indagini per rintracciare i ...

Tenta uno scippo ma viene linciato dai passanti a Roma Agenzia ANSA

Tenta di scippare un novantenne e viene linciato da un gruppo di giovani. È successo in via Manfredonia, quartiere Quarticciolo a Roma. Giovedì 7 settembre, come documenta il video pubblicato sul sito ...È stato aggredito e picchiato da un gruppo di residenti, dopo che aveva scippatto un'anziana di 90 anni. L'uomo, un cittadino indiano di 26 anni, è stato ...