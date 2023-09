Tenta di rapinare un' anziana a Roma | pestato a calci e pugni

(Di venerdì 8 settembre 2023) AGI - Hato di derubare un'in zona Quarticciolo, alla periferia di, ma è statocone colpito più volte con un casco. Vittima un cittadino indiano di 26 anni, arrestato dai carabinieri per rapina. Il pestaggio del giovane, da parte di alcuni passanti, è stato ripreso in video da una residente ed è diventato virale sui social come un nuovo caso di giustizia fai da te. Il 26enne questa mattina è stato portato a piazzale Clodio dove è stato convalidato l'arresto eseguito da carabinieri: nei suoi confronti il giudice ha disposto il divieto di dimora a. I militari intanto avvieranno accertamenti per identificare gli aggressori che si sono accaniti sul giovane.

