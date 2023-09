Tennis | Us Open | Gauff-Sabalenka la finale femminile

(Di venerdì 8 settembre 2023) New York, 8 set. - (Adnkronos) - Ladello Ussi giocherà sabato tra Corie Aryna. La statunitense, numero 6 del mondo e del seeding, supera la ceca Karolina Muchova, numero 10 del ranking Wta e del tabellone, con il punteggio di 6-4, 7-5 dopo un'ora e 57 minuti. La bielorussa, numero 2 del mondo e seconda testa di serie ma numero 1 da lunedì prossimo, sconfigge in rimonta la statunitense Madison Keys, numero 17 Wta e del seeding, con il punteggio di 0-6, 7-6 (7-1), 7-6 (10-5), in due ore e 35 minuti.

NEW YORK (Stati Uniti) - E' un'edizione degli Uspiuttosto turbolenta quella che sta andando in scena a New York. Dopo la sospensione della partita richiesta da Zverev nella sfida contro Sinner, per uno spettatore che aveva intonato l'inno ......e la 47esima semifinale Slam è atteso da un tennista alla sua seconda partecipazione allo US...non avevano ancora regalato al nativo di Atlanta una sfida contro questo mostro sacro del. ...USAncora semifinali, stavolta nel tabellone principale maschile. È una giornata piuttosto importante a New York per comprendere chi domenica alzerà il prestigioso trofeo degli Us. L'Arthur Ashe Stadium è pronto ad assistere a due battaglie interessanti, auspicando in condizioni climatiche migliori che possano permettere ai giocatori di esprimere al meglio. Il programma ...

US Open - Aryna Sabalenka in finale dello US Open: rimonta Keys dopo il bagel del primo set e vola in finale con Gauff Eurosport IT

NEW YORK (Stati Uniti) - E’ un’edizione degli Us Open piuttosto turbolenta quella che sta andando in scena a New York. Dopo la sospensione della partita richiesta da Zverev nella sfida contro Sinner, ...New York, 8 set. – (Adnkronos) – La finale dello Us Open femminile si giocherà sabato tra Cori Gauff e Aryna Sabalenka. La statunitense, numero 6 del mondo e del seeding, supera la ceca Karolina Mucho ...