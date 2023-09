Tennis | Fognini fuori dalla Davis | “La mia storia non lo merita”

(Di venerdì 8 settembre 2023) Ilta ligure non ha apprezzato l’esclusione della competizione Fabionon giocherà la Coppain programma a Bologna. Una scelta tecnica da parte del capitano italiano Filippo Volandri. Quest’ultimo sul taglio del ligure ha spiegato: “La scelta di rinunciare a Fabio nasce dall’esigenza di avere a disposizione giocatori che mi diano massime garanzie, gli infortuni di questo periodo mi hanno convinto a prendere altre strade, sono convinto che Fabio tornerà presto ai livelli che gli appartengono”.non ha gradito e prima ad Ansa e poi su Instagram ha provato a dire la sua. “Leggo su alcuni organi di stampa che avrei deciso e richiesto di fare un passo indietro, per riposare e tirare il fiato. Falso e pruriginoso! Mi dispiace non sia stata usata chiarezza e sincerità. La mia...

