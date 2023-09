Temptation Island 10 | Greta Rossetti svela il particolare modo in cui ha memorizzato Mirko Brunetti sul suo telefono

(Di venerdì 8 settembre 2023) Sono giorni roventi per gli appassionati dei protagonisti che abbiamo conosciuto nel corso della decima edizione di, il reality delle tentazioni raccontato da Filippo Bisciglia. Nelle ultime settimane è in atto una guerra social frae Perla Vatiero. Il tutto sarebbe nato dopo un TikTok pubblicato dall’ex tentatrice milanese. Dopo la valanga di critiche arrivate asia pubblicamente che in privato, è intervenuto anche, attuale fidanzato delladopo essersi lasciato al falò di confronto con Perla. L’uomo avrebbe lasciato intuire che presto – ovvero lunedì – avrebbe rivelato tutta la verità circa la sua ex, rea secondo la coppia, di insultare da mesi la modella. Intanto, nelle scorse ore, ...

è tornata in onda su Canale5 questa estate dopo un anno di stop, confermandosi, tuttavia, uno degli appuntamenti estivi più seguiti dal pubblico. Nel reality condotto da Filippo ...L'ex tronista di Uomini e Donne Eugenio Colombo è finito in questi giorni al centro del gossip legato a Mirko Brunetti e Greta Rossetti , volti di2023 . Il motivo Eugenio ha avuto in passato una frequentazione con l'ex tentatrice e, nei giorni scorsi, è stato beccato in sua compagnia , in presenza anche dei suoi due figli. La ...Secondo gli esperti TV entreranno nella Casa più spiata d'Italia anche l'attrice Grecia Colmenares, la cantante Fiordaliso, l'ex volto die attore Ciro Petrone, l'ex professoressa ...

Temptation Island, Manuel Maura svela se tornerebbe con Francesca Sorrentino ComingSoon.it

Daniele De Bosis annuncia la rottura con Benedetta Pascali, conosciuta nel villaggio di Temptation Island. L'ex tentatrice sbotta sui social.Negli ultimi giorni le iniziali frecciatine a distanza a suon di video su Tik Tok intercorse tra i due ex volti dell’ultima edizione di Temptation Island, Perla Vatiero e Greta Rossetti, sono ...