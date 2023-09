Tempo delle Donne | Mattarella | i femminicidi “intollerabile barbarie sociale”

(Di venerdì 8 settembre 2023), il messaggio di: “lehanno cambiato la politica, la cultura e la società” In occasione della decima edizione del, appuntamento che quest’anno si terrà l’8, il 9 e il 10 di settembre alla Triennale di Milano, Barbara Stefanelli, vicedirettrice vicario del Corriere della Sera, dice: “Nei dieci anni di ilabbiamo affrontato temi come la maternità, il sesso e l’amore, la forza, l’impatto, la felicità. Argomenti giganteschi molto diversi tra loro ma tutti accomunati da un unico traguardo, quellolibertà. Di pensiero, di espressione, di corpi, di stampa, di spazi, di scelte, d’amare. Ed è per questo che proprio la ...

I lavoratori partecipino agli utiliaziende: la proposta della Cisl 'Un'opportunità non solo per emancipare e qualificare l'occupazione ma anche per valorizzare relazioni industriali e ...In cima alla classificapreferenze e della fiducia degli italiani nei leader politici, c'è sempre il premier Giorgia Meloni che perde il 2% rispetto alla rilevazione della settimana precedente ...'Non c'è libertà, oggi, quando una persona è vittima di molestie e violenze fisiche o morali - dice il capo dello Stato al Corriere della Sera in occasione delDonne - . La violenza ...

Sergio Mattarella: «La libertà mai contro gli altri» Corriere

MOGLIANO VENETO (TREVISO) - Se n’è andato a 88 anni d’età don Franco Strazzabosco, salesiano da 71 anni e sacerdote dal 1962. Era all’Astori dal 30 settembre del ...Il cuore dell'anticiclone si sposterà dall'Europa centrale verso il Mediterraneo portando valori di temperatura anche di 4-6 gradi al di sopra delle medie ...