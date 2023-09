Telefono Amico per la prevenzione del suicidio

(Di venerdì 8 settembre 2023) Per la Giornata Mondiale per ladelche si celebra domenica 10 settembre 2023, l’organizzazione di volontariatoItalia organizza un evento in diverse piazze delle città italiane, “Non parlarne è 1”, per la sensibilizzazione sull’importanza delladel. Così, abbiamo intervistato la Presidente diItalia, Monica Petra,

Non sono neanchedi Vladimir Putin. Eppure mi sono trovato nella stessa situazione dei ... Passano un paio d'ore e squilla il. 'Lei ha un conto corrente con un limite d'età che adesso ha ...Per chi ha pensieri suicidi o si trova in difficoltà è possibile anche chiamare i lallo 02 2327 2327 oppure al 324 011 7252 (numero che si può contattare anche attraverso una chat ...... spiegando che la tecnologia in questione riconosce comandi vocali che permetteranno ad esempio di creare una GIF usando le ultime cinque foto scattate sule inviare l'immagine ad un...

Suicidio. In 6 mesi 3.700 chiamate a Telefono Amico, +37% rispetto ... Quotidiano Sanità

Ora so come si sente un oligarca russo. Solo che io non possiedo giacimenti di petrolio e mega yacht. Non sono neanche amico di Vladimir Putin.Telefono Amico Italia organizza "Non parlarne è 1 suicidio" - Il 10 settembre la Giornata mondiale per la prevenzione del suicidio ...