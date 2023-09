Telefonate dal carcere | 4 condanne e 22 assoluzioni

Leggi su casertanotizie

(Di venerdì 8 settembre 2023) Santa Maria Capua Vetere (Lucio Seneca). Sono tutti della provincia di Caserta i quattro imputati condannati a 10 mesi di reclusione dal giudice monocratico del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, per avere utilizzato illegalmente dal, dove sono detenuti, alcuni telefonini per chiamare parenti o amici. Si tratta di Giuseppe Della Fazia (32 anni), Lorenzo Menditto (29 anni), Matteo Prece (36 anni) e Francesco Tessitore (26 anni) e sono ristretti per reati comuni. Il giudice ha assolto invece 22 imputati dal reato di “accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti” in quanto non è stato possibile provare il reale utilizzo degli apparecchi che passavano di mano in mano. Intanto altri 16 imputati, in totale erano 42, compariranno per l’udienza ordinaria che si terrà a dicembre. Si tratta di uno dei tanti processi che vede ...