Techetechete’ Show | stasera Fiorello | ultima puntata oggi su Rai1

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 8 settembre 2023) Il programma condotto da Flavio Insinna alle 20.35protagonista, venerdì 8 settembre, del terzo e ultimo appuntamento di, il programma condotto da Flavio Insinna e in ondadalle 20.35 su Rai 1.sarà raccontato dai primi passi fino agli ultimi successi, si partirà dalla Sicilia per arrivare a ripercorrere la carriera delloman che domina la scena da anni. In particolare, Catania e Taormina con il suo panorama mozzafiato e il meraviglioso teatro antico faranno da sfondo al racconto di Flavio Insinna che ripercorrerà le tappe della carriera. Il racconto sarà arricchito dalla immagini custodite negli archivi Rai. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.