' TechetecheShow' | alle 20 35 su Rai 1 la terza puntata | stasera lo speciale Fiorello

(Di venerdì 8 settembre 2023) Terzo e ultimo appuntamento di, il nuovo programma di prima serata condotto da Flavio Insinna e in onda venerdì 8 settembre d20.35 su Rai 1. Protagonista dell'ultimasarà ...

Terzo e ultimo appuntamento di, il nuovo programma di prima serata condotto da Flavio Insinna e in onda venerdì 8 settembre dalle 20.35 su Rai 1. Protagonista dell'ultima puntata sarà Rosario Fiorello, che sarà ...... dai quartieri di periferia dove è cresciuto e ha mosso i primi passi di artistapiazze e... I prossimi appuntamentisbarcherà anche nella Sicilia di Rosario Fiorello partendo ...... in un viaggio nella sua amata Roma, dai quartieri di periferia dove è cresciuto e ha mosso i primi passi di artistapiazze eville teatro dei suoi memorabili concerti. '' è ...

"TechetecheShow", alle 20.35 su Rai 1 la terza puntata: stasera lo ... Globalist.it

A TechetecheShow – Viva Fiorello, Insinna racconterà tutti i successi che lo showman si è guadagnato. L’ultima puntata verrà trasmessa l’8 settembre su ...Per la prima serata in tv, venerdì 8 settembre su RaiUno alle 20.30 andrà in onda “Techetecheshow – Viva Fiorello!”.