Tchouaméni | «Sono contento per Thuram! Inter grande club»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 8 settembre 2023)dopo la partita vinta 2-0 dalla Francia ha parlato di Marcus Thuram e del primo gol realizzato con la Nazionale maggiore. Queste le sue parole riportate da Equipe. PRIMO GOL IN NAIONALE – Aurelienha parlato così del compagno di squadra: «moltoper lui. Ora è all’, che è unin Europa. Siamo contenti di averlo con noi in nazionale perché è un top player, l’ha dimostrato con l’Irlanda».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale () ©-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati