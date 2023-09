Tardelli | «Per l’Italia Spalletti è una manna caduta dal cielo»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 8 settembre 2023) Marco, ex giocatore della Juventus, ha parlato dell’impatto di Lucianoin Nazionale. I dettagli Marcoha parlato a La Stampa di Lucianoin Nazionale. PAROLE – «Il divorzio tra il presidente del Napoli ed il suo allenatoresembra unadal. Luciano e il suo staff collaudato da tempo, dedicato al proprio allenatore, appena uscito da un impresa storica può solo portare positività alla nostra maglia azzurra. Un allenatore che sa parlare ai propri giocatori, sa farsi rispettare e soprattutto vuole ragazzi che lottino e soffrano per la maglia azzurra. Ha poco tempo per far capire alla squadra la propria strategia, ma lo farà nel migliore dei modi. Non sono preoccupato per là qualificazione, ...