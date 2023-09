Tanti “pro” | un solo “contro”

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 8 settembre 2023) Il fenomeno LA Knight è qualcosa di strepitoso. Nell’arco di qualche mese, questo lottatore relegato alla mediocrità, è riuscito ad attirare a sé le simpatie di tutto il WWE Universe che, in maniera “ecumenica”, si è schierato in massa dalla parte di questo novello Stone Cold. I cori in suo favore sono imbarazzanti, anche quando, all’inizio di questo fenomeno, la federazione lo presentava ancora come heel. E non come un “cool” heel, che gode comunque del favore del pubblico, ma un heel privo di qualsiasi empatia, nonostante i fan fossero tutti dalla sua. Con un leggero ritardo, a mio avviso colpevole, la WWE si è accorta della contraddizione, ed LA Knight è passato nella fazione dei buoni in un batter d’occhio. Questa “evoluzione” ad oggi non si è ancora conclusa. Nel senso che si sta ancora costruendo una stabilità attorno al lottatore, il quale vive ancora di alti e bassi. ...