Talvolta la storia si ripete e può accadere anche che alcuni protagonisti si scambino i ruoli

(Di venerdì 8 settembre 2023) Quanto avvenne in Giudea, vicino Oriente, oltre venti secoli fa, è ancora oggi sufficientemente presente nell’immaginario collettivo di credenti e non. Lavarsene le mani non fu il gesto di un igienista estremo ante litteram, ma un segnale ben chiaro di come, incasi, una scappatoia, seppure indecente, quale può essere il tenersi a debita distanza da una situazione arroventata, si riesca a trovarla. In quel tempo, per usare una espressione adatta al contesto, era alto funzionario militare del Governo Romano in quella provincia tale Ponzio Pilato. Era questi un sannita, quindi per ipotesi un individuo che non andava per il sottile, temuto dalle locali genti, definibili più laicamente popolazioni. È noto come si concluse quando si trovò a affrontare la questione del martirio del Dio fatto uomo. Da allora tentare di dar l’idea urbi et orbi che si annunci di voler ...