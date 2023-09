Sylvester Stallone incontra Papa Francesco | ieri la cittadinanza onoraria a Gioia del Colle

(Di venerdì 8 settembre 2023)è stato ricevuto in Vaticano da. Dell'udienzale al celebre interprete di successi planetari come Rocky e Rambo dà notizia il Bollettino della Sala stampa della ...

L’interprete di Rocky Balboa, che era in compagnia della moglie, delle figlie e del fratello, ha ringraziato il Pontefice, il quale ha risposto: “Siamo cresciuto con i vostri film”. “Pronto per boxare ...Papa Francesco ha ricevuto in udienza in Vaticano l’attore e regista americano Sylvester Stallone. Dell’udienza papale al celebre interprete di successi planetari come Rocky e Rambo dà notizia il Boll ...