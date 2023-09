Sylvester Stallone in udienza dal Papa

(Di venerdì 8 settembre 2023) (Adnkronos) –Francesco stamani ha ricevuto in. Ne dà notizia il Vaticano. L'attore italoamericano, famoso per avere interpretato Rocky Balboa e John Rambo, si trova in questi giorni a Roma. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

L'attore in questi giorni a Roma Papa Francesco stamani ha ricevuto in udienza. Ne dà notizia il Vaticano. L'attore italoamericano, famoso per avere interpretato Rocky Balboa e John Rambo, si trova in questi giorni a Roma.... il red carpet di 'Lubo' 07/09/23 Fotogallery - Al Pacino con la compagna più giovane di 54 anni 07/09/23 Fotogallery - Gioia del Colle dà la cittadinanza a07/09/23 Fotogallery - ...... il red carpet di 'Lubo' 07/09/23 Fotogallery - Al Pacino con la compagna più giovane di 54 anni 07/09/23 Fotogallery - Gioia del Colle dà la cittadinanza a07/09/23 Fotogallery - ...

Dopo Sylvester Stallone arriva Jean-Claude Van Damme. La star degli action movie in un film che sarà girato a… La Repubblica

Uno degli attori più amati di Hollywood, famoso per avere interpretato il personaggio di Rocky Balboa, è tornato in Vaticano, stavolta per una udienza privata con Papa ...AGI - Papa Francesco ha ricevuto oggi Sylvester Stallone. Lo rende noto un bollettino della Sala Stampa della Santa Sede. L'attore è a Roma per la presentazione della serie tv Tulsa King.