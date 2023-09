Supplenze docenti 2023 | ecco le province in cui le GPS sono già esaurite per infanzia e primaria AGGIORNATO

(Di venerdì 8 settembre 2023) Negli ultimi anni il segmentoè stato quello in cui maggiormente, in alcunedel Nord Italia, si è dovuto fare ricorso alle MAD domande di messa a disposizione fuori graduatoria. Bene? No, perchè è difficile trovare insegnanti con i titoli idonei e questo, in linea di principio, non è corretto. L'articololein cui le GPSgiàper

'Stiamo lavorando alla modifica del regolamento per le, in modo da consentire la conferma deiprecari sui posti ricoperti per tutta la durata del ciclo scolastico frequentato dagli ...... "Stiamo lavorando alla modifica del regolamento per le, in modo da consentire la conferma deiprecari sui posti ricoperti per tutta la durata del ciclo scolastico frequentato dagli ...anno scolastico 2023/24: gli Uffici Scolastici stanno pubblicando i bollettini delle nomine. Tanti dubbi sulla effettiva correttezza delle graduatorie utilizzate, nonostante migliaia ...

Supplenze 2023/24: prima la MAD e poi gli AVVISI o viceversa per trovare docenti con titolo Orizzonte Scuola

Supplenze docenti per l'anno scolastico 2023/24, Avvisi USP per GPS esaurite in alcune classi di concorso (aggiornamento 8 settembre)."Se non avessimo registrato in questo periodo problemi personali di supplenti e docenti per richieste di part time o altri impegni lavorativi assunti o scelte di altre sedi – spiega il preside ...