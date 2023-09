Supplenze da GaE e GPS 2023 | ecco le nomine Frosinone primo turno | Palermo secondo | Vercelli quinto AGGIORNATO

...sostegno scuola primaria dalleed ho già superato l'anno di prova. Volevo sapere se quest'anno accetto una supplenza su altra classe di concorso, il servizio prestato sulla nomina delle......e tante anche le. 130mila per il Ministro, ma il conteggio dei posti di sostegno in deroga non è ancora concluso e si potranno ancora avere incarichi al 30 giugno 2024. Nomine dae GPS: ...... le corrispondenti graduatorie provinciali ad esaurimento per il conferimento delle, ... Non avrà diritto ad essere convocato per tutto l'anno scolastico nè da/GPS nè da graduatoria d'...

Supplenze GaE e GPS: docenti “superati” da chi ha punteggio più basso, chi sono i rinunciatari. L’algoritmo non torna indietro. Nota Milano Orizzonte Scuola

Supplenze da GaE e GPS 2023/24, ecco le prime nomine: elenchi USP in aggiornamento.Supplenze da GaE e GPS 2023/24, ecco le prime nomine: elenchi USP in aggiornamento.