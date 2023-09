Supersano | a fuoco due auto Nella notte

(Di venerdì 8 settembre 2023) Una squadra dei Vigili deldel distaccamento di Maglie, con il supporto di unabotte inviata da quello di Gallipoli, è intervenuta alle ore 2.30 circa nel Comune, in via Aldo Moro, per l’incendio di duevetture. Ad essere interessate dal rogo sono state una Audi A4 ed una Suzuki S-Cross, entrambe di proprietà di V.A. del 1984. I Vigili delhanno estinto le fiamme che stavano interessando sia i veicoli che una tettoia in legno e alcuni infissi dell’abitazione della stessa. L’opera di spegnimento ha impedito ulteriori danni a persone e cose ovvero pericolo per la pubblica e privata incolumità. Cause in corso di accertamento al fine di verificare le natura del principio di incendio. (leccesette.it) L'articolo: adue ...

È accaduto intorno alle 2 della notte nel centro abitato di. Una Suzuki, parcheggiata in ... Purtroppo le vetture sono state ridotte a un ammasso di ferraglia: ilhe ha consumato ogni ...Le fiamme hanno interessato anche la tettoria in legno e alcuni infissi di una casa. Incendio domato dai Vigili del ...... dove i Vigili delhanno dovuto effettuare diversi interventi per rimuovere i mezzi rimasti ... come quelle comprese tra, Ruffano, Surano e Montesano Salentino. Nel pomeriggio di ieri ...

Intimidazione col fuoco. Rogo doloso distrugge le auto di marito e moglie, danni anche ai cavi elettrici LeccePrima

Una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Maglie, con il supporto di una autobotte inviata da quello di Gallipoli, è intervenuta alle ore 2.30 circa nel Comune Supersano, in via Aldo Moro, ...Una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Maglie, con il supporto di una autobotte inviata da quello di Gallipoli, è intervenuta alle ore 2.30 circa nel Comune Supersano, in via Aldo Moro, ...