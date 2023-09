“Superpensionati | negazionisti” | gli insulti del Fatto agli scienziati del clima

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 8 settembre 2023) Credo sia ormai tempo di ridefinire chi debba fregiarsi dell’appellativo di negazionistatico. La parola non ci piace e mai l’avremmo usata, se non fosse che ora si ritorce contro chi l’ha inventata. Se quindi, nostro malgrado, insistiamo ad usarla, non possiamo che affibbiarla a coloro che negano che il cambiamentotico sia una faccenda – come diè – esclusivamente naturale. L’uomo non c’entra niente? – direte. No: qualunque ipotetico contributo umano è nascosto nel rumore di fondo delle cose naturali. Cosicché, se vogliamo citare i personaggi più quotati – o per scienza, o per responsabilità politiche, o per fama (immeritata o meno che sia) – sonotici l’Ipcc, Joe Biden, Sergio Mattarella, Al Gore, e giù giù fino a individui che, invece, sono famosi solo perché la Tv ...