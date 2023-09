(Di venerdì 8 settembre 2023) Dopo quasi due mesi di assenza ricomincia il Mondialedi. Si riparte dalla, appuntamento valido come nona tappa nonché quart’ultimo round della stagione. Il canovaccio non è cambiato. Al momento infatti Alvaro Bautista si trova al comando della classifica piloti con un vantaggio di 74 punti rispetto a Toprak Razgatlioglu, apparso estremamente in fiducia prima della pausa estiva. L’obiettivo per il turco in sella alla Yamaha sarà soltanto uno: rosicchiare punti e accorciare ancora rispetto al fenomeno della Ducati, cercando di riaprire i conti in un Mondiale che sembrava già chiuso a metà dell’annata sportiva. Vista la concomitanza con il seguitissimo GP di Misano, lazione disarà spezzettata su due canali di Sky Sport. La superpole, gara-1 e gara-2 saranno ...

... fa crescere le vendite dei biglietti: adgià il 20% rispetto allo scorso anno quando si ... assieme al mondiale di, fa della nostra regione una tappa internazionale unica per il ...E che sta trainando la prevendita dei biglietti: adsono già il 20% in più gli ingressi ... assieme al mondiale di, fa della nostra regione una tappa internazionale unica per il ...E che sta trainando la prevendita dei biglietti: adsono già il 20% in più gli ingressi ... assieme al mondiale di, fa della nostra regione una tappa internazionale unica per il ...

Superbike oggi, GP Francia 2023: orari prove libere, programma, tv, streaming Sky e TV8 OA Sport

Dopo la lunga pausa estiva la SBK torna sulla pista di Magny Cours, che sembra poter favorire Toprak, che qui ha vinto sei volte come Rea. Ma Bautista non giocherà di certo in difesa.SBK – Riprende a Magny Cours il duello tra Bautista e Toprak La lunga pausa estiva è finalmente terminata e le squadre del mondiale Superbike sono già a Magny Cours in Francia per disputare un importa ...