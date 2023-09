Sull’aereo della speranza | in viaggio con i piloti dei voli salva-vita

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 8 settembre 2023) Roma – Seduti sul divano a giocare con i figli, a cena con gli amici, una festa con i parenti. D’improvviso squilla il telefono. La chiamata dura pochi secondi. E la serenità del momento deve interrompersi di colpo. Qualcuno è in pericolo e ha bisogno di “volare” per essereto. Non c’è un momento da perdere: si lascia tutto e ci si precipita a Ciampino, dove un aereo è già pronto a decollare con a bordo un orsacchiotto di peluche “aviatore”. E’ la complicatadeie degli assistenti di volo del 31mo Stormo dell’Aeronautica Militare che ha la sua base proprio nello scalo aeroportualeCapitale. Attivi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sono pronti a decollare a qualsiasi ora del giorno enotte per dare una chance a chi, improvvisamente, si trova a lottare tra la...