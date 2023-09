Sulla “via del ritorno” | il viaggio di Fedele Ceravolo

(Di venerdì 8 settembre 2023) Nel suo ultimo romanzo lo scrittore (originario di Soriano Calabro), lancia un messaggio affinché le comunità ritrovino i fondamentali valori che contrassegnano l’umanità: la giustizia, la pace, la fraternità, i sentimenti che hanno disegnato il percorso dei grandi spiriti dell’antichità e dell’epoca moderna. “La via del” simbolicamente segna anche ildiall’origine della sua biografia esistenziale, il borgo natio di Soriano (sempre presente nei suoi romanzi) con questa ultima opera presentata nell’ambito del Salone internazionale del Libro di Torino OFF 2023, nella sede della Libreria Belgravia (15 maggio). “La via del” porta al futuro e rappresenta anche una porta che si apre al sole. Uscito a primavera scorsa approda anche nel luogo dove ...

Anchequestione "pornografia" messa sul tavolo dalla ministra per la Famiglia, Eugenia Roccella. Secondo Roccella, i minori hanno un primo accesso a siti pornografici dall'età di 6 - 7 anni. "...... con un approfondimento sugli anfiteatri romani dotati di apparecchiature destinate ai combattimenti e un approfondimentoprincipale delle palestre di allenamento dei gladiatori, il Ludus ...Per quanto riguarda i lavoricarreggiata sud all'altezza dello svincolo per Cesena/Perugia ... ← it - alert: giovedì 14 settembre alil test del nuovo sistema di allarme pubblico VIII ...

Coppia di turisti investita e uccisa da un’auto sulla via Colombo a Roma: il conducente si è fermato… Il Fatto Quotidiano

Il fil rouge della sua carriera «La curiosità», spiega. E pensare che era un adolescente timido, fulminato sulla via dello show business mentre studiava in seminario. «All’inizio mi interessavano i ...«Le studio da anni e entrambe sono incentrate sull’autoconoscenza, la prima più fisica ... Sono da sempre attratta dalla tarologia e l’ho approfondita attraverso letture come la Via dei Tarocchi di ...