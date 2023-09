Sud | Cerreto FdI | “Dal Governo risposte concrete”

Leggi su casertanotizie

(Di venerdì 8 settembre 2023) Roma. “Il DL Sud approvato in Consiglio dei Ministri, consentirà, con una serie di misure, al Mezzogiorno d’Italia di avere le migliori condizioni per la crescita e lo sviluppo del tessuto economico. Il mio personale ringraziamento al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ed al ministro Fitto per il costante lavoro svolto e sostenuto in UE fino ad ottenere la costituzione di tutto il Mezzogiorno quale Zona Economica Speciale (ZES). Un’occasione eccezionale attesa da tempo e che permetterà di attrarre investimenti nelle aree del Mezzogiorno maggiormente connesse ai flussi commerciali internazionali. L’attenzione delnei confronti del Sud è stata evidente fin dal suo insediamento, la presenza costante dei ministri sui nostri territori è la diretta testimonianza che la politica d’ascolto è essenziale per comprendere le reali necessità ...