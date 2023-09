Su Maria Chindamo il quadro è completo | tanti sapevano ma nessuno ha parlato per troppo tempo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 settembre 2023)è stata uccisa, il suo corpo è stato dato in pasto ai maiali e i resti ossei sono stati triturati con un trattore cingolato. L’imprenditrice 44enne di Laureana di Borrello era particolarmente odiata: a lei i familiari del marito imputavano il suicidio dello stesso, che non accettava la fine della loro relazione; i clan non sopportavano, d’altra parte, che da sola gestisse i terreni in un territorio completamente controllato dalle cosche., quindi, andava cancellata per sempre. Ad emettere la sua condanna a morte il tribunale clandestino della ‘ndrangheta. È questo lo scenario terribile, raccapricciante, che emerge dall’operazione Maestrale-Carthago, condotta dalla direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, con la guida di Nicola Gratteri, e che ha portato all’arresto di 84 persone fra mafiosi, affiliati, ...