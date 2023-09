Studiare Medicina all’Estero | come e dove?

Leggi su posizioniaperte

(Di venerdì 8 settembre 2023) Secondo gli aspiranti studenti universitari, uno dei test di ingresso più difficili è quello somministrato per entrare alla facoltà di, in quanto, a causa della complessità delle domande, risulta impegnativo anche per chi possiede già delle nozioni di base su Logica, Chimica, Fisica e Matematica. L’aspetto negativo è che, se non si ottiene un punteggio minimo ada sperare di essere accolti in una sede universitaria, è necessario attendere la data della prova successiva, con la conseguenza di perdere un anno di studi. In questo articolo ti presentiamo un’alternativa interessante, ovvero. I Vantaggi nelloSecondo i dati ...