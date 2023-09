“Straordinarie” | il potere delle donne in mostra a Roma

Leggi su iodonna

(Di venerdì 8 settembre 2023) Il patriarcato alimenta ancora vecchi e nuovi stereotipi di genere per definire la vita, condizionandone i desideri e limitandone la libertà, giustificando violenze fisiche e psicologiche. Allora il corpo assume un significato politico per nuovi interrogativi e difficili bilanci che riguardano tutto il genere femminile, in questo e in altri mondi: cambiando latitudine, cambia soltanto il grado di oppressione. Straordinarie è una sfida agli stereotipi di genere che trasforma il paradigma della donna-vittima in modello di riferimento culturale e politico. Protagoniste del nostro presente, hanno accolto l’invito alla messa in scena del ritratto fotografico per fare di questa esposizione un corpo unico di volti e voci, una tessitura di memorie, confidenze e dediche. ...