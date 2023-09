Storytelling ed empatia | la lezione di Sara Melotti per la Newsroom Academy

Sara Melotti, 35 anni, è fotogiornalista e travel blogger e sarà tra gli ospiti della prossima edizione della Newsroom Academy The posted: la lezione di Sara Melotti per la Newsroom Academy appeared first on ...... un intervento per cosi dire tecnico da parte di un esperto di alberi e botanica, che traduce l'esperienza scientifica in narrativa, unoche vuole crearecon il mondo verde e il ...Lo stessosarebbe fondamentale, e sarebbe da svilupparsi e mantenersi vivo durante ... partendo dalla realizzazione di mappe dell'per capire quali sono le leve motivazionali a cui ...

Storytelling ed empatia: la lezione di Sara Melotti per la Newsroom ... ilGiornale.it

Sara Melotti, 35 anni, è fotogiornalista e travel blogger e sarà tra gli ospiti della prossima edizione della Newsroom Academy ...