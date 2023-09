Stoltenberg alla Ue | «Per avere la pace serve investire in armi»

(Di venerdì 8 settembre 2023) Si vism, para bellum. Il succo del discorso di Jens, il Segretario generale della Nato, intervenuto iericommissione esteri del Parlamento europeo sembra rifarsi a quella locuzione first appeared on il manifesto.

" Cento metri al giorno ", dice Jens. A tanto ammonta l'avanzata di Kiev sul fronte orientale, dice il Segretario Generale della NATOCommissione Esteri del Parlamento Europeo. "Non abbiamo mai pensato che sarebbe stato ...Crescono le spese per la Difesa in Europa, ma ancora non ci siamo. A lanciare l'allarme è stato il segretario generale della Nato, Jens, intervenendo di fronteCommissione Affari esteri eSottocommissione Sicurezza e Difesa del Parlamento europeo. "Vorremmo che gli alleati raggiungessero il 2% del Pil di spesa ...E' il quadro che delinea Jean, segretario generale della Nato, in audizione oggi 7 settembre 2023 davanticommissione Afet del Parlamento Europeo, a Bruxelles. 'Le forze armate ...

Ucraina, Stoltenberg: 'La controffensiva avanza di 100 metri al giorno' TGLA7

Nessun attacco russo diretto alla Romania In Ucraina ... In entrambi i casi non sono segnalate vittime o danni. Stoltenberg ha intanto confermato che la Nato non ha indicazioni di «un attacco ...Gli ucraini avanzano di "cento metri al giorno", e il dovere della Nato è "sostenerli". Intervenendo alla commissione Esteri del Parlamento europeo, il segretario generale dell'Alleanza Jens Stoltenbe ...