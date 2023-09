Stezzano | rapina al supermercato | fermato un sospetto dopo il colpo da 1 200 euro

Leggi su bergamonews

giovedì mattina (7 settembre) al Dm di. Intorno alle 12,30 un uomo ha fatto irruzione nel punto vendita e ha iniziato a minacciare le cassiere con un coltello. Le commesse, spaventate, non hanno potuto far altro che aprire le casse e consegnare il denaro altore, circa 1.200, che si è poi dato alla fuga. Sul posto, in viale Industria, sono immediatamente intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini eun, un ragazzo straniero. Il bottino è stato recuperato e il malvivente si trova attualmente in carcere, in attesa della decisione del gip.