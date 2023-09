La versione di puntaun sistema a doppio motore ad alta potenza, capace di raggiungere una ... che nasce sull'inedita base tecnica STLA Medium di. Il Suv francese sarà disponibile ...... noninfatti alcuni dettagli fondamentali come le targhe ad hoc ed i i lampeggianti. La ... Da Bmw a Volkswagen sino a Skoda, Ferrai e Maserati (e ovviamente) tutti i marchi hanno ...La nuova Peugeot e - 3008 introduce l a piattaforma STLA Medium del Gruppo, che ... il nuovo modelloforme più aggressive e una linea quasi da SUV Coupé rispetto all'attuale ...

Stellantis presenta il Battery center di Mirafiori per testare le batterie del futuro Il Sole 24 ORE

“Nuova Fiat Strada. Leader come sempre, turbo come sempre”. Con questo concept Fiat presenta la nuova campagna della vettura più venduta in Brasile.Il marchio Stellantis ha inaugurato il suo primio Battery Technology Center in Italia presso il complesso industriale di Mirafiori, Torino.