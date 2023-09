Stellantis - 'Faremo elettriche per tutti'

(Di venerdì 8 settembre 2023) La libertà di movimento "deve essere per". Durante l'inaugurazione del Battery Technology Center di Torino, il primo al mondo, il gruppoha riassunto così la sua strategia d'elettrificazione: nei prossimi anni, le autopotranno essere acquistate anche chi non potrà permettersi vetture costose. Senza fare nomi precisi, i vertici del gruppo potrebbero riferirsi proprio all'attesissima erede elettrica della Panda, la cui genesi passerà anche dal nuovo centro di testing di Mirafiori. Come del resto faranno anchei nuovi modelli elettrici europei del gruppo, visto che il nuovo centro tecnologico torinese si occuperà di mettere sotto stress celle e pacchi batteria per i le Ev del futuro. Si parte con sei gigafactory, ma ne arriveranno altre. Presentando il nuovo centro di benchmarking, il ...

'Abbiamo già confermato la costruzione di sei gigafactory in giro per il mondo, poi ne arriveranno anche altre': con queste parole Micky Bly, Senior Vice Presidenti die capo globale dei ...Ma se dobbiamo scioperare per ottenere giustizia economica e sociale, allora lo". GM ehanno respinto le accuse di violazione della legge definendole fantasiose e prive di sostanza. ...Abbasso la depressione. Fiat farà auto colorate. Fiat ha annunciato che non ci saranno mai più nella sua gamma auto di colore grigio. Secondo quanto dichiarato dal costruttore del gruppo, la decisione è stata presa per esaltare l'importanza dei colori nella vita, incarnando lo stile di vita italiano e riaffermando il valore della nuova Dolce Vita del marchio. 'Abbiamo ...

Stellantis Battery Technology Center Torino: "La libertà di ... Quattroruote

Il Salone del Camper sconta la collocazione nel calendario subito dopo il Caravan Salon di Düssledorf, geograficamente collocato nel cuore dell’Europa e peraltro il più grande al mondo con più di 750 ...Il 2023 è stato sicuramente un anno importante per le case italiane di Stellantis. Lancia ha svelato la sua concept car Pu+Ra che anticipa il linguaggio ...