Starfield | il gaming pc uguale a quelli del gioco

(Di venerdì 8 settembre 2023) Componenti di alta fascia in una scocca stampata in 3D che riproduce lo stesso design dei computer virtuali

...ha attirato più di un milione di giocatori in contemporanea su Xbox Series X/S e PC, segnando una cifra record per un'esclusiva Xbox. A riferirlo è Phil Spencer, CEO di Microsoft, ..." Nuovi giochi, contra i più degni di nota, stimolano la domanda di nuove schede in ... " I ricavidi NVIDIA sono aumentati del 22% rispetto a un anno fa e AMD prevede che i ricavi dal ...... i giocatori di Xbox Cloudo i giocatori PC dal Microsoft Store, abbiamo informazioni su quelli della versione PC diche hanno acquistato il titolo da Steam. Le statistiche dei ...

Il gaming pc in versione Starfield uguale a quelli del gioco WIRED Italia

Il gaming pc perfetto per giocare a Starfield riprende in modo fedele lo stile, i pulsanti e la struttura dei computer che appaiono nel gigantesco gioco per Xbox e pc Windows. Assemblato con ...Chachinito ha realizzato una mod di Starfield che sostituisce il logo Bethesda con quello dei PlayStation Studios nel video introduttivo.