...278), per gasolio self service 1,949 euro/litro (servito 2,206) ; Gpl 0,846 euro/litro,1,... questo autunno tra materiale scolastico, bollette e riscaldamento dovranno far fronte a una...Per gli automobilisti sarà una vera e propriaper fare un pieno. Gli effetti si noteranno ... Il Gpl servito ora costa di media 0,703 euro/litro, ilservito 1,396 euro/kg e il Gnl 1,250 ...Bollette: con l'addio ai vari bonus, da ottobre si rischia laIntanto, è bene ricordare ... Una misura che consentirebbe di abbattere i costi dele di conseguenza limitare l'impatto a ...

Stangata Metano e Gas Naturale... per lo Sciopero in Australia ... abruzzo24ore.tv

Un ritorno al quotidiano, per chi è reduce dalle vacanze, la cui ‘sorpresa’ maggiore rischia ancora di essere rappresentata da il caro bollette, che potrebbe continuare a pesare sulle nostre tasche. D ...In crisi dal 2021, il colosso immobiliare cinese Evergrande ha presentato a metà agosto la richiesta di protezione dal fallimento secondo il capitolo 15 in un tribunale di New York, a Manhattan, desta ...