Sylvestere suo fratello Frank, noto musicista, attore e cantautore, hanno ricevuto la cittadinanza onoraria di Gioia del Colle , cittadina del Barese di cui erano originari il nonno e il padre. Per ...Così, mentre Ludo e il leggendarioDarco stupivano il mondo, i primi due dei quattro ... "Per allenare i miei figli e i loro cavalli", lafarfugliata sul momento per nascondere l'...... poi di Al Pacino,e De Niro. Nella mia ignoranza e ingenuità pensavo fossero italiani e ... Bella! "Non è mia, l'ho rubata a Fight Club ". Crediti Foto Fabrizio Cestari. Grooming Emanuela ...

Stallone, la frase d'amore ai tifosi del Bari e l'aneddoto sulle sue origini Corriere dello Sport

Silvester Stallone e family in Puglia: dopo aver ricevuto la cittadinanza onoraria di Gioia del Colle, girano alcune scene del loro reality in un noto resort del territorio cittadino ...«I’m so proud». Con questa frase Sylvester Stallone, mercoledì 6 settembre dal palco di piazza Plebiscito di Gioia del Colle (Bari), ha cominciato il suo discorso, prima di ricevere, insieme a suo fra ...