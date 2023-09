Speleologo Usa bloccato a 1000 metri di profondità | in Turchia un soccorritore bergamasco

(Di venerdì 8 settembre 2023) Sono quattro i tecnici di soccorso speleologico della IX Delegazione lombarda del Cnsas – Corpo nazionale Soccorso Alpino e Speleologico partiti per partecipare alle operazioni di recupero di unostatunitense in. Provengono dalle province di Varese, Como, Bergamo e c’è anche un medico da Milano. Sono 46 complessivamente i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico italiano presenti inper recuperare lostatunitensein una grotta adi. Nella notte tra mercoledì e giovedì è giunta al campo base situato nei pressi della grotta Morca, nella provincia di Mersin, la prima squadra di 8 soccorritori del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, partita dall’Italia nella mattinata di ...

Nel pomeriggio di ieri è entrata in grotta la prima squadra italiana di 6 tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico, compresi un medico e un infermiere, che poche ore fa ha raggiunto lo speleologo. Lo speleologo era in un gruppo di 14 esploratori. Durante la loro attività in grotta, a mille metri sotto terra, si è sentito improvvisamente male. Sembra abbia avuto una emorragia allo stomaco.

IL SALVATAGGIO. Mark Dickey si è ammalato ed è bloccato da tre giorni in una grotta a mille metri di profondità. «Una delle operazioni più grandi al mondo a livello tecnico e logistico». Tra i ...Equipaggio decollato da Pratica di Mare con un volo dell’Aeronautica Militare: corsa contro il tempo per il salvataggio ...