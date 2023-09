Speleologo bloccato in una grotta in Turchia | il messaggio dal campo base

(Di venerdì 8 settembre 2023) "Avro' bisogno di molto aiuto per uscire di qui". Lo afferma, in un video girato mercoledi' 6 settembre e pubblicato oggi, 8 settembre, dai media turchi, Mark Dickey, lostatunitense di 40 ...

Lo afferma, in un video girato mercoledi' 6 settembre e pubblicato oggi, 8 settembre, dai media turchi, Mark Dickey, lostatunitense di 40 annidopo un malore da domenica 3 ...Sono oltre 150 gli operatori (tra cui 46 tecnici del Soccorso alpino italiano) che, da cinque giorni, stanno lavorando per riportare in superficie Mark DicKey, 40 anni,espertoda ...... partita dall'Italia nella mattinata di mercoledì con l'incarico di collaborare nell'assistenza sanitaria e nel recupero delloamericanoda sabato a circa 1000 metri di profondità.

Turchia, speleologo Usa bloccato in una grotta mille metri sotto terra, al lavoro anche squadra italiana del … La Stampa

'Avro' bisogno di molto aiuto per uscire di qui'. Lo afferma, in un video girato mercoledi' 6 settembre e pubblicato oggi, 8 settembre, dai ...C'è anche un bergamasco tra i quattro tecnici della IX Delegazione lombarda del Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico già partiti per partecipare alle operazioni di recupero di Mark Dickey, u ...