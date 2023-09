Specialisti anti-putinate | la guerra dell' informazione | un clamoroso caso in Svezia

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 8 settembre 2023) In Europa, anche lasi è dotata di una struttura apposita per lapsicologica, finalizzata a fronteggiare la propaganda e la disa Russia di Putin. Come ha scritto il New York Times il 10 agosto 2023: «lada gennaio 2022 si affida alla propria Psychological Defense Agency, una struttura del Ministeroa difesa a cui fanno riferimento 55 addetti. ... Quest'agenzia è ora in prima linea in difesa di un Paese che fronteggia a livelli sostenuti un attacco di informazioni dall'esterno». Il direttore'agenzia, Magnus Hjor, è uno storico di professione e ha precisato che la sua struttura opera in modo deontologicamente corretto al punto da setacciare solo contenuti creati fuori dai confini nazionali, e ciò per non intaccare - a suo ...