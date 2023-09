Sparano da un’auto in corsa con un fucile ad aria compressa | 7 feriti Arrestati 4 ragazzi | due minorenni

(Di venerdì 8 settembre 2023) Attimi di panico a Terracina e San Felice Circeo, in provincia di Latina, dove la snotte un gruppo dia bordo diha esploso diversi colpi ad altezza d’uomo con una carabina ad, ferendo sette persone. La baby gang è stata individuata dai carabinieri di Terracina, che hanno ricevuto diverse segnalazioni telefoniche. L’inseguimento si è concluso con l’arresto di due maggiorenni e la denuncia di due, mentre il quinto componente della baby gang è riuscito a scappare. Stando a quanto raccontato da alcuni testimoni, i cinque giovani avrebbero usato una carabina adper colpire i passanti che si trovavano in alcuni locali della zona. Durante la perquisizione della vettura, i militari hanno rinvenuto ...

Hanno seminato il panico tra i passanti e i villeggianti sparando da, ad altezza d'uomo, diversi colpi con una carabina ad aria compressa e ferendo sette persone. Ancora una baby gang in azione, stavolta a San Felice Circeo, la località balneare in provincia di ...Colpi esplosi ad altezza uomo, sette feriti. Due maggiorenni sono stati arrestati, due minori denunciati maquinto è scappato: che cosa è ...In vari punti della città,gruppo di ragazzi a bordo diha aperto il fuoco con una carabina ad aria compressa, ferendo i passanti. Gli autori sono stati fermati dopo circa'ora di ...