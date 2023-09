Sparano con la carabina dall' auto | panico tra i passanti | sette feriti

L'inseguimento si è conclusol'arresto di due maggiorenni e la denuncia di due minorenni, mentre il quinto componente della baby gang è riuscito a scappare. Stando a quanto raccontato da alcuni ...La7.it - Hanno seminato il panico tra i passanti e i villeggianti sparando da un'auto, ad altezza d'uomo, diversi colpiuna carabina ad aria compressa e ferendo sette persone. Ancora una baby ...Colpi esplosi ad altezza uomo, sette feriti. Due maggiorenni sono stati arrestati, due minori denunciati ma un quinto è scappato: che cosa è ...

Terracina, sparano con la pistola ad aria compressa contro i passanti. Sette feriti, arresto per due maggiorenni Corriere Roma

Al summit è corsa per arrivare a un comunicato congiunto: nella bozza è in bianco la parte sulla guerra in Ucraina ...Hanno seminato il panico tra i passanti e i villeggianti sparando da un'auto, ad altezza d'uomo, diversi colpi con una carabina ad aria compressa e ferendo sette persone. Ancora una baby gang in azion ...