Spagna | Yamal brucia le tappe | gol all'esordio e due record strappati a Gavi

(Di venerdì 8 settembre 2023) Laminecontinua are le. Il talentino classe 2007 del Barcellona, dopo l'ottimo inizio in Liga con la maglia blaugrana,...

) , al 29 stL. () . Ammonizioni: al 45'+2 pt Aburjania G. (Georgia), al 5 st Kashia G. (Georgia), al 15 st Kiteishvili O. (Georgia), al 18 st Chakvetadze G. (Georgia), al 37 st ...A inizio ripresa la Georgia accorcia le distanze con Chakvetadze ma ancora l'ex Juve (tripletta personale), Nico Williams eannichiliscono i padroni di casa. Lasale così a 6 punti in ...TBILISI (Georgia) - Alla Boris Paichadze Dinamo Arena ladi uno scatenato Alvaro Morata batte nettamente la Georgia del napoletano Kvaratskhelia per 7 ...69' e anche per il giovane Lamine(...

Yamal, magie e record con la Spagna: battuto il record di Gavi Tuttosport

Georgia-Spagna si è chiusa sull'1-7 per gli iberici, una vera e propria legnata per la squadra di Kvara.Vittoria fondamentale quella della Spagna, impegnata del match contro la Georgia valida ... Nella ripresa, Morata con il suo terzo gol di giornata, Nico Williams e Yamal – al debutto assoluto in ...