Spagna senza scarpini contro Kvaratskhelia | caos prima della Georgia

Dopo due settimane abbondanti in cui la parola Nazionale, in, è stata associata inevitabilmente all'immagine del bacio Mundial tra Luis Rubiales , sospeso per tre mesi dalla Fifa, e Jenni ...

Dopo due settimane abbondanti in cui la parola Nazionale, in, è stata associata inevitabilmente all'immagine del bacio Mundial tra Luis Rubiales , sospeso per tre mesi dalla Fifa, e Jenni Hermoso, torna finalmente a parlare il campo, con la visita di ...

Spagna senza materiale tecnico: allenamento alla vigilia della ... Goal Italia

La Roja e il problema del mancato arrivo del materiale tecnico prima della partita delle qualificazioni degli Europei: cosa è successo ...Parte in salita la trasferta in Georgia della Spagna, che si è allenata senza scarpe per via dei borsoni non caricati sull'aereo ...