Spagna | Rubiales accusato di violenza sessuale e coercizione

approfondimento La Nazionale maschile spagnola contro: "Bacio inaccettabile" FOTOGALLERY ©Ansa Continua gallery %s Foto rimanenti Sport Mondiali femminili calcio,campione: 1 - 0 all'...Dopo due settimane abbondanti in cui la parola Nazionale, in, è stata associata inevitabilmente all'immagine del bacio Mundial tra Luis, sospeso per tre mesi dalla Fifa, e Jenni Hermoso, torna finalmente a parlare il campo, con la visita di ...... Jenni Hermoso, da parte del presidentedella Federcalcio spagnola durante la cerimonia di premiazione della Coppa del Mondo di calcio femminile vinta dallasull'Inghilterra, a ...

Spagna, Hermoso denuncia Rubiales per il bacio dopo la finale del Mondiale la Repubblica

La procura spagnola ha chiesto a un giudice di attivare un'inchiesta per "aggressione sessuale" e "coercizione" nei confronti di Luis Rubiales, presidente sospeso della Federcalcio iberica, per l'epis ...La procura spagnola ha chiesto a un giudice di attivare un'inchiesta per «aggressione sessuale» e «coercizione» nei confronti di Luis Rubiales, presidente sospeso della Federcalcio iberica.