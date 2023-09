Spagna | la procura accusa Rubiales di aggressione sessuale | sporta denuncia

Laritiene che il bacio non fu consentito da parte della giocatrice, riporta l'agenzia Efe. Martedì Hermoso ha sporto una denuncia contro Rubiales. I pubblici ministeri hanno presentato la ...Laritiene che il bacio non fu consentito da parte della giocatrice, riporta l'agenzia Efe. Martedì Hermoso ha sporto una denuncia contro Rubiales.Laritiene che il bacio non fu consentito da parte della giocatrice, riporta l'agenzia Efe. ... la prima donna a ricoprire l'incarico in. approfondimento, Hermoso denuncia ...

Caso Hermoso, Rubiales accusato di aggressione sessuale da Pm in Spagna Sky Tg24

Madrid, la Procura nazionale ha formalizzato l'imputazione nei confronti dell'ex presidente della Federcalcio spagnola. Ora un giudice dovrà decidere se accogliere o archiviare la richiesta ...La procura spagnola ha chiesto a un giudice di attivare un'inchiesta per "aggressione sessuale" e "coercizione" nei confronti di Luis Rubiales, presidente sospeso della Federcalcio iberica, per ...