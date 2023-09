“Soundtrack Stars Award” | a Levante il premio dell’anno

Va a Levante il premio dell'annoAward 2023 per aver curato per la prima volta la colonna sonora del film Romantiche di Pilar Fogliati con il brano Leggera, interamente scritto dalla cantautrice e prodotto da Daniel ...Premio specialeAward ai Subsonica, per la musica di Adagio di Stefano Sollima (Venezia 80 in concorso). Lo ha deciso la Giuria del Premio inaugurando l'11.ma edizione di un riconoscimento che ...... dalla colonna sonora del film 'La dea fortuna'; con la stessa canzone si è aggiudicato anche il Nastro d'argento e il premioAward alla Mostra del Cinema di Venezia.

A Levante il premio dell'anno Soundtrack Stars Agenzia ANSA

Il premio dell’anno Soundtrack Stars 2023 va a Levante per il suo esordio nella colonna sonora del film Romantiche di Pilar Fogliati. Il brano premiato è “Leggera”. Il riconoscimento sarà consegnato c ...Va a Levante il premio dell'anno Soundtrack Stars Award 2023 per aver curato per la prima volta la colonna sonora del film Romantiche di Pilar Fogliati con il brano Leggera, interamente scritto dalla ...