Sostenibilità e terziario a prova di questionario

(Di venerdì 8 settembre 2023) Neutralità climatica, governance aperte e inclusive e modelli organizzativi ispirati a criteri etici: i parametri ESG (Environmental, Social, Corporate Governance) influenzano ormai l’economia e la vita delle aziende in termini di reputazione aziendale, di differenziazione sui mercati e per quanto riguarda l’accesso a linee di credito. Quanto le imprese dellombardo si confrontano con questi nuovi paradigmi? Si sentono pronte o hanno bisogno di un supporto? Queste sono alcune delle domande alle quali ilrealizzato da Confcommercio Lombardia con Fondazione Lombardia per l’Ambiente cerca di rispondere, in collaborazione con tutte le Confcommercio regionali, tra cui Ascom Bergamo. Un modo per fotografare la situazione attuale e immaginare azioni per migliorare gli standard, a favore degli imprenditori, dei lavoratori, dell’ambiente ...