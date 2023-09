Sorpresi a rubare in appartamento | arrestati due giovani

(Di venerdì 8 settembre 2023) Parete. Due, uno dei quali minorenne, sono statidai carabinieri di Caserta dopo essere statiin diversi appartamenti della provincia. Ad accorgersi della loro presenza sono stati alcuni cittadini che nella tarda serata di ieri stavano transitando in via Pezone a Parete, in provincia di Caserta, i quali hanno notato i dueche stavano caricando velocemente su un’auto alcuni attrezzi da lavoro e materiale elettrico. Insospettiti hanno immediatamente chiamato il 112 e dopo pochi minuti i militari dell’Arma sono intervenuti, fermando i due per un controllo. Il materiale presente nel portabagagli e sul sedile posteriore della loro auto è risultato oggetto di furto. Il 21enne è stato condotto nella camera di sicurezza dell’Arma ed il minore accompagnato in centro ...

Lo scorso 3 settembre, intorno alle 03.00, nel centro storico di Marsala, i poliziotti del Commissariato di P. S. lilibetano hanno proceduto all'arresto di L. T. V., classe 1976, sottoposto alla ...Ieri mattina, nell'ambito dei servizi di controllo del territorio volti alla prevenzione e repressione dei reati di tipo predatorio, i Carabinieri della Compagnia di Taormina hanno arrestato, in ...

Ad accorgersi della loro presenza sono stati alcuni cittadini che nella tarda serata di ieri stavano transitando in via Pezone a Parete. Hanno notato due giovani che stavano caricando velocemente su ...