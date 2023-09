Soprattutto dopo il matrimonio con il suo Francesco Muglia

(Di venerdì 8 settembre 2023) Annalisa è tornata con una nuova canzone. Si intitola Ragazza sola e anticipa il suo prossimo album E poi siamo finiti nel vortice, in uscita il 29 settembre. Ecco come ha parlato di questo nuovo brano, che per certi versi si allontana dalle precedenti hit Bellissima e Mon Amour. Sanremo 2018, Annalisa: «Adesso mi piaccio così come sono» X Leggi anche › ...

...che alcuni attivisti si sono alzati in piedi e hanno incominciato ad intonare cori all' Arthur Ashe Stadium . Una contestazione inusuale,in uno dei templi del tennis. US Open: ...A Caivano abbiamo preso impegni precisil'ennesimo fatto di cronaca, che in questo caso ... Addirittura,in certe zone e per la criminalità non sporadica, senza nemmeno arrivare a ...E il problema èuno: stiamo, cioè, parlando della disastrosa gestione migratoria, ... un aperturismo che l'attuale presidente si è tardivamente rimangiato quando,essere entrato in ...